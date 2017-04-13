Akfen Gyo'dan Hisse Geri Alımı
Akfen GYO 100 bin adet pay geri alım işlemi gerçekleştirdi.
Akfen GYO 100 bin adet pay geri alım işlemi gerçekleştirdi. Şirketin hisse alımlarının sermaye oranı yüzde 1,58 seviyesine ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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