Akfen "Bir Ülke: İspanya" Seçkisine Sponsor Oldu

Akfen'in Ankara'daki konut projesi Bulvar Loft, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Bir Ülke: İspanya" seçkisine sponsor oldu.



Akfen'den yapılan açıklamaya göre şirketin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 28'incisi gerçekleşecek Ankara Uluslararası Film Festivalinin "Bir Ülke: İspanya" seçkisine Bulvar Loft ile bölüm sponsoru olduğu kaydedildi.



Film Festivalinin dikkati çekici bölümlerinden birisi olan İspanya seçkisinde çok özel filmler 20-30 Nisan'da seyirciyle buluşacak.



28. Ankara Uluslararası Film Festivalinin 20 Nisan'da gerçekleşen açılışında Akfen festivale verdiği desteklerden ötürü ödüle layık görüldü.



Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme AŞ Genel Müdürü Barış Barçak, aldığı ödüle ilişkin şunları kaydetti:



"Akfen olarak, bizler ülkemize değer katan projelerimizin yanı sıra sanatın ve sanatçının desteklenmesi adına Ankara Uluslararası Film Festivali gibi son derece değerli organizasyonlara da sponsor olmayı görev biliyoruz. Öyle inanıyoruz ki, sponsorluk desteği sağladığımız İspanya seçkisi festival katılımcıları için bu yıl unutamayacakları bir deneyim olacak. Önümüzdeki dönemde de sanatın ve sanatçının desteklenmesi adına toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz."



28. Ankara Uluslararası Film Festivali Büyülü Fener salonlarında 20-30 Nisan'da izleyicilerle buluşacak.