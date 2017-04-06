Aket'ten Köy Çocuklarına Destek

Ağrı Kültür Eğitim Turizm Gençlik Derneği (AKET), Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdilek köyündeki öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.



Yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Özdilek köyüne giden AKET Başkanı Serdar Yıldız ve dernek üyeleri, burada eğitimini sürdüren çocuklarla bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.



AKET Başkanı Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.



Amaçlarının en uzak köylere sıcak el ulaştırmak olduğunu belirten Yıldız, "Farkındalık yaratmak adına öğrencilere ulaşıyoruz. Kitap, kırtasiye malzemesi ve spor malzemesi dağıtıyoruz. Öğrencilerin yüzündeki gülümseme olduysak ne mutlu bize." diye konuştu.