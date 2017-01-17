Akedaş, Aralıksız Çalışıyor

Kahramanmaraş bölgesinde devrilen yüzlerce direk, çok sayıda kopan dağıtım hattı ve alçak gerilim hattı noktalarında oluşan elektrik kesintilerine 49 ekip, 173 eleman ve kar motorlarıyla müdahale ediliyor. Arıza ve kesintilerin büyük bölümünü gideren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım ekipleri, ulaşım imkânının çok kısıtlı olduğu ücra alanlardaki yerleşim yerlerinde de elektrik kesintilerini hızla gidermek amacıyla yoğun şekilde çalışıyor.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı, Kahramanmaraş'ta da günlük hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle 8 Ocak 2017 Pazar günü yoğun şekilde yağan kar, Kahramanmaraş'ın merkez köyleri ile Andırın ve Kuzey ilçelerinde dağıtım hatlarına ait çok sayıda demir ve ağaç direklerin devrilmesine yol açtı. AKEDAŞ ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda 474 adet direğin devrildiğini, 420 adet dağıtım hattının ve 580 alçak gerilim hattının koptuğunu tespit etti.

TÜM EKİPLER ALARMA GEÇTİ

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı, yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında tüm ekip ve birimleri alarm durumuna geçirerek, kesintilerin en kısa sürede giderilmesi amacıyla sahada görevlendirildiğini söyledi. Ulaşım yönünden sorun bulunmayan bölgelerdeki elektrik kesintilerine anında müdahale edilerek kısa süre içinde enerji verildiğini belirten Kaşıkçı, "Bazı noktalardaki elektrik arızalarının giderilmesi çalışmaları ise iki sebepten dolayı güçlükle yürütülüyor. Hasar ve elektrik arızalarının bulunduğu noktalardan bazıları yoğun kar yağışı sonrası araçlarla ulaşılamayacak kadar ücra alanlarla yer alıyor. Ayrıca ekonomik ömrünü doldurmuş bazı direkler aşırı buz yüküne dayanamayarak yıkıldı ve bu bölgelere malzeme naklinin güçlüğü, enerjiyi yeniden verme süresini uzattı. Bunların yenilenmesi için de çalışıyoruz" dedi.

ARIZA VE KESİNTİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ GİDERİLDİ

Kahramanmaraş'ta 49 ekip, 173 eleman ve 2 kar motoru ile kesintisiz olarak çalışma yürüttüklerini belirten AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Hasan Kaşıkçı şunları söyledi:

"Elemanlarımız ve destek aldığımız yüklenici firmalarla birlikte kesinti yaşanan noktalara elektrik vermek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kar yağışının başladığı 8 Ocak'tan bu yana hasar ve arızaların giderildiği çok sayıda noktaya yeniden elektrik verilmesi sağlandı. Zorlu doğa koşulları nedeniyle halen az da olsa hasar ve arızaları giderip elektrik vermeye çalıştığımız bazı yerleşim alanları bulunuyor. En kısa sürede bu bölgelere de elektrik vermek için çalışıyoruz. Günlerdir yürüttüğümüz bu çalışmalar sırasında çalışanlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla iş güvenliği kurallarına da azami dikkati göstermemiz gerekiyordu. Kesintilerin tümünü kısa süre içinde gidereceğiz. Tüketicilerimiz bu durumu sabırla karşıladıkları için şükranlarımızı sunuyoruz."