Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren ise batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Doğu Akdeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Doğu Karadeniz'de de rüzgarın kuvvetini artırarak yarın sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 kilometre/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi ve yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.