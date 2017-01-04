Akdeniz Üniversitesinde Kültür ve Sanat Çalışmaları

Akdeniz Üniversitesi'nde kültür sanat etkinliklerini geliştirmek amacıyla kurulan, kültür ve sanat komisyonu çalışmalarına başladı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Akdeniz Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi Ebru Nalan Sülün, Antalya kentinde kültürel ve sanatsal faaliyetleri geliştirmek adına fikir alışverişinde bulundu.



Ünal, kültür ve sanat alanında üniversite - kent buluşmasını sağlayacak projeler yapmak istediklerini belirtti.



Şehirde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yetersizliği ve yeterince ilgi görmemesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Ünal, "Birlikte yapacağımız çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmek için en kısa sürede protokol imzalayacağız." dedi.



Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili Antalya'da bulunan ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket edeceklerini ifade eden Ünal, şehri kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.