Akdeniz Üniversitesinde Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Akdeniz Üniversitesinde kültür ve sanat etkinliklerini geliştirmek amacıyla, "Kültür ve Sanat Komisyonu" kuruldu.



Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sanat Komisyonu ile üniversitede farklı platformlarda yürütülen her türlü kültür, sanat ve bilimsel etkinliklere tavsiye niteliğinde görüş oluşturmak, düzenlenen etkinliklere canlılık kazandırmak yoluyla birimler ve gruplar arasındaki ilişkileri geliştirmenin hedeflendiği bildirildi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesinin bilimde olduğu kadar kültür ve sanatta da söz sahibi bir üniversite olduğunu kaydetti.



Üniversite-kent buluşması için sanayi, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla yakın temas halinde olduklarını belirten Ünal, "İstediğimiz üniversite - kent buluşmasının tam anlamıyla sağlanabilmesi için sanatsal ve kültürel anlamda çalışmalar yapmamız gerekmekte. Bu anlamda Kültür Sanat Komisyonunun varlığı bizler için çok önemli. Bu komisyon sayesinde, kültür ve sanat alanında da üniversite-kent buluşmasını sağlamayı istiyoruz." açıklamasında bulundu.



Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı, Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Havva Işık da komisyonda üniversitede farklı alanlarda eğitim veren 3 akademisyenin yer aldığını kaydetti.



Işık, kültür ve sanatın toplumsal gelişmişliğin bir aynası olduğunu, oluşturulan komisyonla Akdeniz Üniversitesi özelinde bölgenin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.