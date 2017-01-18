Akdeniz Üniversitesi'nde İskele Çöktü, İşçiler Enkazın Aldında Kaldı - Ek Fotoğraflar)

Akdeniz Üniversitesi'nde İskele Çöktü, İşçiler Enkazın Aldında Kaldı - Ek Fotoğraflar)


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