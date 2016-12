Akdeniz Üniversitesi Matso Turizm Fakültesi Açılış Töreni

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'de son dönemlerde pek çok alanda memnuniyet verici gelişmeler olduğunu belirterek, "Ama çok ciddi geride kaldığımız alanlar var. Dünyada koptuğumuz alanlar var. Bunların başında eğitim geliyor. Eğitimi sadece üniversite eğitimi olarak değil, bütünüyle okul öncesinden başlayarak üniversite sonrasına kadar düşünmek lazım." dedi.



Baykal, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yaptırılan, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesinin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin önemine değindi.





Fakültenin açılışının Manavgat'ta üniversite kurulmasında önemli bir adım olarak gördüğünü vurgulayan Baykal, "Bu fakültenin de en kısa zamanda üniversiteye dönüşeceğini memnuniyetle görüyorum. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum ve en kısa zamanda gerçekleşmesini bekliyorum" ifadesini kullandı.



Türkiye'de 200'e yakın üniversitenin bulunduğunu, bunların 108'nin devlet, gerisinin ise vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Baykal, 'Bu kadar üniversite var canım, üniversiteye ne ihtiyaç var' diye düşünenlerin olabileceğini ancak Türkiye'de üniversite çağındaki nüfusun sadece yüzde 11'nin üniversitede okuduğuna dikkati çekti.





Her yıl üniversiteye 2,5 milyon öğrencinin girmek için çalıştığını ancak bunun 600 binin okuyabildiğini anlatan Baykal, şöyle devam etti:



"Yani her yıl 2,5 milyona yakın öğrencimiz üniversite okumak istiyor. Bunun sadece 3'te biri kadarını, açık öğretimde dahil olmak üzere üniversite eğitimine kavuşturabiliyoruz. Bu tablo bizi dünyadaki özellikle ileri ülkelerdeki rakamla mukayese edildiğimiz zaman nüfusumuzun gençlerimizin küçük bir kısmını okutabildiğimiz gerçeği ile karşı karşıya bırakıyor. Yüzde 30'un üzerinde üniversite çağındaki nüfusun üzerindeki bir kısmını bütün dünya okutuyor. Biz ancak onun 3'te birini okutabiliyoruz. Yani bu alanda atmamız gerek çok adımlar var.



Günümüzde yarış artık, silahla, askeri yöntemlerle hatta ekonomiyle olmuyor. Bütün bunların altında yatan başarının anahtarını oluşturan temel unsur eğitim. Dünyada bazı kesimlerin henüz fark etmediği bir eğitim yarışması yaşıyoruz. Son dönemde dünyada etkinliğini ortaya koyan ülkelere baktığımız zaman, Japonya, Kore, Uzakdoğu'daki ülkeler, şimdi yeni yükselen bir güç olarak Hindistan ve Çin. Bütün bunların yükselişinin altında öncelikle eğitim hamlesi yatıyor. Önce eğitim, önce bilgi. Dünyadaki yarışı bilgi yarışıdır. Para yarışının ötesinde bilgi yarışıdır. Biz her şeye çok kaynak buluyoruz. Her şeye bol para harcıyoruz. Ama eğitime yeterince para harcamıyoruz."



Türkiye'nin her şeyden önce çok ciddi bir eğitim hamlesi yapması gerektiğinin altını çizen Deniz Baykal, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bakın son dönemlerde pek çok alanda memnuniyet verici gelişmelere tanık olduğumuzu düşünebiliriz. Ulaşımda, Türkiye'de yapılan inşaatlarda, yatırımlarda, köprülerde, tünellerde gerçekten memnuniyet verici ilerlemelerin ortaya çıktığını görebiliriz. Ama çok ciddi geride kaldığımız alanlar var. Dünyada koptuğumuz alanlar var. Bunların başında eğitim geliyor. Eğitimi sadece üniversite eğitimi olarak değil, bütünüyle okul öncesinden başlayarak üniversite sonrasına kadar düşünmek lazım. ve bu olayı çok ciddiye almak lazım. Türkiye'nin çıkışı buradadır. Doğru eğitim, yaygın eğitim, güçlü eğitim en temel ihtiyacımızdır. Dünyada iddiamızı ancak böyle kabul ettirebileceğimize inanıyorum."



MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal



Açılışta konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal da Manavgat'ta turizm fakültesinin açılmış olmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Yılladır söylenen turizm çerçeve kanunun bir an önce çıkması gerektiğini ifade eden Günal, "Buradan mezun olan öğrencilerimiz nerede çalışacak, turizmde çalışacak. Onun için bu kadar destekten sonra sayın bakandan isteğimiz yıllardır söylediğimiz turizm çerçeve kanunumuzun çıkması. Bu kapsamda daha önce diğer partili arkadaşlarımızla mutabık kalmıştık. Siyasi konjonktür farklı olunca maalesef öncelikli olmadı." diye konuştu.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Manavgat'ın en önemli sektörünün turizm sektörü olduğunu belirtti.



Turizmde yetişmiş insan gücüne katkı sunmak üzere Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilçede turizm fakültesi yapmak üzere kolları sıvadığını ve bu güzel eseri ortaya çıkardığını aktaran Karaloğlu, "Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Son yıllarda Türkiye'de başta odalar ve borsalar birliği ile il ve ilçelerdeki sanayi ve ticaret odalarımız, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında okullar yaparak Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışladılar, üniversite kurdular. Ben başta odalar ve borsalar birliği başkanımız olmak üzere ve oda başkanlarımızı kutluyorum." dedi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi'nin 63 bin ön lisans ve lisans, 6 bin yüksek lisans ve doktora ve 105 farklı ülkeden bin 600 yabancı olmak üzere toplam 69 bin öğrenciye eğitim ve öğretim veren ülkenin köklü üniversitelerinden birisi olduğunu bildirdi. Ünal, bu eğitim ve öğretim faaliyetini ise 21 fakülte, 3 yüksek okulu, 11 meslek yüksek okulu, 1 konservatuar ve 7 enstitü ile sürdürdüklerini kaydetti.