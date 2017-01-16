Akdeniz Meyve Sineği Eylem Planı Hayata Geçiyor

Mersin Ziraat Odası Yönetim Kurulu, 2017 yılı itibariyle kısa ve orta vadede Akdeniz meyve sineği ile mücadelede hedefe uluşmak adına çalışma grubu oluşturdu.



Akdeniz meyve sineği projesi çerçevesinde yapılan biyoteknik mücadele ve bilgilendirme çalışmaları Ziraat Odası Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda projenin hedef kitleye ulaşması için Mersin'de bulunan kurum ve kuruluşların da dahil edileceği çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı. Proje ile Akdeniz meyve sineği zararlarını en aza indirmek ve çiftçilerin ekonomik kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, "Mersin'de 2016 yılında Akdeniz meyve sineği nedeniyle sadece şeftalide yaklaşık 20 bin ton ürün kaybı meydana gelmiştir. Bunun ekonomik değeri yaklaşık 16 milyon TL'dir. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde sadece kimyasal mücadele ile başarı sağlanamamaktadır. Ancak bilimsel veriler bahçelerde kitlesel yakalama tuzakları, kısmi yem dal ilaçlaması şeklinde mücadele yapılması halinde başarı oranı yüzde 98'lere ulaşmaktadır. Akdeniz meyve sineği ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, oluşturulacak eylem planı ve projelerle başarıya ulaşmak için 'Akdeniz Meyve Sineği Çalışma Grubu' oluşturulmuştur. Bu çalışma grubunun sekreteryası Ziraat Odası tarafından yürütülmekte olup, çalışma grubunda Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nin hocaları, teknik elemanları yer almaktadır. Çalışma grubunun ilk iki toplantısında özellikle sert çekirdeklilerde yaşanan ekonomik kayıp ve gıda güvenilirliği sorununa karşı 2017 yılında proje yapılması ve kültürel mücadele öncelikli olmak üzere kitlesel yakalama tuzakları ile mücadele öngörülmüş ve bu yönde İl Eylem Planı hazırlanmıştır. İl Eylem Planı'nda Akdeniz meyve sineği kitlesel yakalama tuzaklarına sert çekirdeklilerde geçici tavsiye alınması, tuzakların kullanımına yönelik olarak proje hazırlanması ve pilot bölgede uygulamanın gerçekleştirilmesi, il genelinde yaygın üretici eğitimlerinin kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar da yapılacak. Bu konuda hazırlanan İl Eylem Planı önümüzdeki günlerde resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşları ile paylaşılacaktır" dedi. - MERSİN