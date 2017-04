Akdeniz Kentsel Dönüşümle Tanışıyor

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın göreve gelmesiyle hizmette atağa kalkan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, kentsel dönüşüm için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ön protokol imzaladı.



Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ni, Bahçe, Barış ve Mahmudiye mahallelerinden başlatacaklarını belirtti.



TOKİ ile imzalanan ön protokole göre toplam 46,5 hektar alanı kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının Bahçe ve Barış mahallelerinde gerçekleşeceğini bildiren Hamdi Bilge Aktaş, "İmzalanan ön protokol çerçevesinde 27 hektarlık ilk aşama için yaklaşık 1 yıllık bir sürede, hak sahiplerine ait arsa ve bina değerleme çalışmaları yapılacak." ifadesini kullandı.



Yetkili müşavir firma eliyle yürütülecek ve TOKİ ile belediye yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından da denetlenecek olan çalışmada 3 bin 308 bağımsız bölümün hak sahibi durumunda olan 4 bin 905 vatandaşla görüşüleceğini ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:



"Çarpık yapılaşmadan dolayı yaşanan gerileme, kentsel uyum ve dengeyi olumsuz yönde etkiliyor. Akdeniz ilçesi bu anlamda olumsuz bir örnek teşkil ediyor. Merkez mahallelerimizden yansıyan bu çarpık görüntü, Mersin'in geleceğe dönük vizyonu ile örtüşmüyor. Merkez mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz başarılı bir kentsel dönüşüm çalışmasının, Mersin'in dönüşüme ihtiyaç duyan diğer ilçeleri için de örnek bir proje olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, ilk aşama projemizdeki toplam 3 bin 308 bağımsız bölümün hak sahibi durumundaki 4 bin 905 vatandaşla birebir görüşeceğiz. Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme esas karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını istiyoruz."



Hamdi Bilge Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmalarının Çay, Çilek ve Özgürlük mahalleleriyle süreceğini de aktardı.