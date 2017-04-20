Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, 12-21 Mayıs tarihlerinde ilki düzenlenecek "Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı" hazırlıkları tamamlandı.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediyenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Türk edebiyatının ünlü isimlerinin halkla buluşacağını söyledi.



Şehrin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunup kitap okuma alışkanlığını gelecek kuşaklara aktarmak için düzenleyecekleri "Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı"na 126 yayınevinin katılacağını dile getiren Savaş, etkinlikler kapsamında imza günleri ve konferanslar da gerçekleştirileceğini belirtti.



Savaş, fuarın bu yıl ilk kez düzenleneceğini ve adı gibi büyük olacağını aktararak şöyle devam etti:



"Amacımız kentimizdeki son 6 yıldaki ekonomik durgunluğu aktifleştirmek, insanlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek seviyeye çıkarmak ve Hatay'ı savaş ortamı kimliğinden çıkarmak. Bunun için de tüm sivil toplum örgütlerimizle devletimizle Hatay'daki bu negatif algıyı, pozitife çevirmek istiyoruz. Biliyorsunuz 2021'de bir EXPO 21 Fuarı'mız var, botanik alanında. 2021 yılına kadar Hatay'ı her alanda hazırlamak ve çok iyi bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Hatay'ın ve ülkenin tanıtımını en üst seviyede yapmak istiyoruz. Tüm belediyelerin ve sivil toplum kuruluşların da desteğini bekliyoruz."



Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Aksaray Mahallesi'nde gerçekleştirilecek fuara, Şükrü Erbaş, İlber Ortaylı, Ataol Behramoğlu, Hanefi Avcı ve Ayşe Kulin gibi 20'ye yakın yazarın katılacağı kaydedildi.