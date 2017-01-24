Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Bodrum-Kaş ile Manavgat-Anamur ilçeleri arasında kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında güneydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde esen rüzgarın, öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Açıklamada, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.