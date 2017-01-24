Bodrum-Kaş ile Manavgat-Anamur ilçeleri arasında kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında güneydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde esen rüzgarın, öğleden sonra 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Akdeniz İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı
Bodrum-Kaş ile Manavgat-Anamur ilçeleri arasında kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Bodrum-Kaş ile Manavgat-Anamur ilçeleri arasında kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.