Akdeniz Için Fırtına Uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bu geceden, yarın akşam saatlerine kadar Akdeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden, yarın akşam saatlerine kadar Doğu ve Kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, rüzgarın şiddetini yarın akşam saatlerinde keseceği belirtildi.



(İHA)