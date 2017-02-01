Akdeniz Foku Karaburunlu Balıkçılara Misafir Oldu

Karaburun ilçesi Saipaltı balıkçı barınağında bir bota çıkan Akdeniz foku ilgi odağı oldu.



Balıkçı barınağındaki bir botta bulunan Akdeniz fokunun hamile ya da hasta olabileceği endişesini taşıyanlar konuyu Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırmaları Grubu yetkililerine aktardı.



Yetkililer, fokun yanına fazla yaklaşılmaması ve rahatsız edilmemesi gerektiğini, fokun sağlık durumunu incelemek üzere balıkçı barınağına doğru hareket ettiklerini belirttiler.