Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Ulubaş Açıklaması

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, ihracatın, büyümenin odağına oturtacak politikalara daha fazla ağırlık verilmesinin,Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyelinin ortaya çıkarılmasını kolaylaştıracağını belirtti.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İhracatçılar Birliğine (AKİB) bağlı birliğin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 38 üye firmanın katılımıyla, AKİB Genel Sekreterliği binasında gerçekleştirildi.



Ulubaş, açılış konuşmasında, 2016 yılında yüzde 2,9 büyüyen ve 143 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye ekonomisinin, cari açığını 32 milyar dolara kadar düşürmeyi başardığı belirtti.



Bu yıl itibarıyla üretici ve tüketici güven endekslerinde ve kapasite kullanım oranlarında görülen artışın umut verdiğini kaydeden Ulubaş, ihracatın ocak ayından bu yana yeniden artış eğilimine girmiş olmasının da bir diğer olumlu gelişme olduğunun altını çizdi.



Ulubaş, Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, "Komşu ve çevre ülkelerde yaşanan sıkıntılara ve küresel ekonomi büyüme oranlarının hala çok zayıf seyretmesine rağmen, ekonomimizin pek çok ülkeden daha iyi bir büyüme hızı yakalaması, aslında ülkemizin potansiyelini ortaya koymuştur. Devletimizin, ihracatı büyümenin odağına oturtacak politikalara daha fazla ağırlık vermesi durumunda bu potansiyelin ortaya çıkarılması da kolaylaşacaktır." ifadesini kullandı.



Hedeflere ulaşılması için bilindik yöntem ve söylemlerin dışına çıkılması gerektiğini kaydeden Ulubaş, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşmaya dayalı katma değeri yüksek ürünlere yönelmeyi başarmak için sinerji yaratma ve şartları zorlamak gerektiğini kaydetti.



Ulubaş'ın konuşmasının ardından Birliğin 2016 yılı Faaliyet Raporu okundu, 2017 yılı tahmini bütçesi görüşüldü.