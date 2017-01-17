Akdeniz'deki Göçmen Faciası

ROMA (AA) – Akdeniz'de Libya açıklarında cumartesi günü alabora olan göçmen teknesinde ölenlerin sayısının 180'e yükseldiği bildirildi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İtalya sorumlularından Carlotta Sami, Akdeniz'de kaçak göçmen akışının en çok görüldüğü Libya ile İtalya arasında bulunan Sicilya Kanalı'ndaki bölgede 14 Ocak Cumartesi günü batan göçmen teknesinde 180 kişinin öldüğünü, ölenlerden 71'inin kadın, 8'inin çocuk olduğunu kaydetti.



Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında geçen yıl 5 bin 22 göçmen yaşamını yitirmişti.