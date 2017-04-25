Akdeniz'de Petrol ve Doğalgaz Aramaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 20 Nisan itibarıyla Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin KKTC karasularında yeniden sismik veri toplama çalışmaları yapmasına izni verildiğini bildirdi.



Bakan Atun, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan "Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması" ve "Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi'ne" istinaden, nisan ayından itibaren KKTC deniz alanlarında sismik veri toplama çalışmalarına ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile görüştüklerini belirtti.



Deniz alanında yürütülmesi planlanan sismik veri toplama faaliyetlerine yönelik çalışma sahaları, lokasyon haritası ve koordinat listesinin hazırlandığını ifade eden Atun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun "denizlerde doğalgaz çalışmaları alanında iş birliği yapılması veya tüm aramaların muhtemel çözüm sonrasına ertelenmesi" önerisini yanıtsız bıraktığını anımsattı.



Atun, GKRY'nin, ada etrafındaki doğal kaynaklara kendilerine aitmiş gibi davrandığını ve çeşitli parsellerde çok uluslu petrol şirketleriyle anlaşmalar imzalayarak ihaleler yapmaya devam ettiğini kaydetti.



Türkiye ile her türlü iş birliğinde kararlıyız



Atun, denizde yapılan aramalar sonucunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPOA) ihtiyaç duyulduğu takdirde platform kurarak doğal kaynaklara erişim ve ekonomik olarak değerlendirme izni verildiğini söyledi.



Türkiye ile her türlü iş birliğine kararlı olduklarını belirten Atun, şunları kaydetti:



"GKRY'nin doğal kaynaklar alanında kendi sürecini süratle yürütürken, diğer taraftan bizim bu alandaki adımlarımızı çözüm sürecine tehdit olarak nitelendirmeleri tam manasıyla samimiyetsizliklerinin göstergesidir. Bu noktada kendi hak ve menfaatlerimizi muhafaza etmek önemlidir. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine, 20 Nisan itibarıyla KKTC karasularında yeniden sismik veri toplama çalışmalarına başlama izni verildi. Gerektiği noktalarda yeni izinler vermeye hazırız. Ana vatanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iş birliğimiz daha da gelişerek sürmeye devam edecektir."



KKTC Bakanlar Kurulunun 28.10.2011 tarihli kararı ile TPAO'ya KKTC'de petrol ve doğalgaz arama izni verilmişti. Kararın ardından imzalanan "Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi" ile TPAO, deniz alanlarında 7, kara alanlarında ise 1 petrol ve doğalgaz arama ruhsatı almıştı.