Akdeniz'de Petrol Bulmak İçin İlk Adım Atıldı
"Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında deniz aramacılığında kullanılmasına karar verilen Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, 21 Nisan'da çalışmalara başladı.
"Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında deniz aramacılığında kullanılmasına karar verilen Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, 21 Nisan'da çalışmalara başladı.
Kaynak: Dunya.com
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