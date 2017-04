Akdeniz'de Kentsel Dönüşüm İçin Ön Protokol İmzalandı

Mersin'in merkez Akdeniz Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesini Bahçe, Barış ve Mahmudiye mahallelerinden başlatıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzalanan ön protokole göre, toplam 46,5 hektar alanı kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesinin ilk etabı Bahçe ve Barış mahallelerinde gerçekleşecek.



Yetkili müşavir firma eliyle yürütülecek ve TOKİ ile belediye yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından da denetlenecek olan bu çalışmada, 3 bin 308 bağımsız bölümün hak sahibi durumunda olan 4 bin 905 vatandaş ile görüşülecek. Komisyon çalışmalarına paralel olarak TOKİ tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim alanının zemin etüt işlemleri yaptırılacak. Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, çarpık yapılaşmadan dolayı yaşanan gerilemenin, kentsel uyum ve dengeyi olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. Akdeniz ilçesinin bu anlamda olumsuz bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Aktaş, "Merkez mahallelerimizden yansıyan bu çarpık görüntü, Mersin'in geleceğe dönük vizyonu ile örtüşmüyor. Merkez Mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz başarılı bir kentsel dönüşüm çalışmasının, Mersin'in dönüşüme ihtiyaç duyan diğer ilçeleri için de örnek bir proje olacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, ilk aşama projemizdeki toplam 3 bin 308 bağımsız bölümün hak sahibi durumundaki 4 bin 905 vatandaşla birebir görüşeceğiz. Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme esas karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Aktaş, Bahçe, Barış ve Mahmudiye mahalleri ile başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının Çay, Çilek ve Özgürlük mahalleleri ile süreceğinin müjdesini verdi.



Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, 27 hektarlık alanda başlayacak. Bahçe ve Barış mahallelerinin büyük bölümünü alan ilk aşama, kuzeyde Bahçeler Caddesi, güneyde İstiklal Caddesi, doğuda Burhan Felek Caddesi ve batıda Cengiz Topel Caddesinin içinde kalan kısmı kapsıyor. İkinci aşama ise yine Bahçe Mahallesinin bir bölümü ile Mahmudiye Mahallesinin büyük bölümünü içine alan, kuzeyde Bahçeler Caddesi, güneyde 108'inci Cadde, doğuda 4812 Sokak ve batıda Burhan Felek Caddesini kapsıyor. - MERSİN