Akdeniz'de Karadeniz Fırtınası
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu.
Antalya Stadı'ndaki mücadelede Trabzonspor rakibini 3-0 yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri; 51. ve 65. dakikalarda Hugo Rodallega ve 55. dakikada Uğur Demirok kaydetti.
Bu sonuçla bordo-mavililer, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı.
Ligde en son yenilgisini 15. haftadaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplamayı başardı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 47 puana yükselirken, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor 43 puanda kaldı.
Kaynak: Sporvadisi.com
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