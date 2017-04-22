Akdeniz'de Karadeniz Fırtınası

Antalya Stadı'ndaki mücadelede Trabzonspor rakibini 3-0 yenerek dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.



Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri; 51. ve 65. dakikalarda Hugo Rodallega ve 55. dakikada Uğur Demirok kaydetti.



Bu sonuçla bordo-mavililer, dış sahada yenilmezlik serisini 7'ye çıkardı.



Ligde en son yenilgisini 15. haftadaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 7 dış saha maçında 6 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplamayı başardı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor, 47 puana yükselirken, bir basamak gerisinde bulunan Antalyaspor 43 puanda kaldı.