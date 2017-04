Akdeniz'de Göçmen Kurtarma Faaliyetlerine Katılan Stk'lara Yönelik Şüphe

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı), savcılara, Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan bazı STK'ların Libyalı insan tacirleriyle doğrudan irtibat halinde olduğuna dair iddialara ilişkin kanıt sunmaları çağrısında bulundu.



Merkezi Londra'da bulunan Vakıf, Katanya kenti Başsavcısı Carmelo Zuccaro'nun, Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde göçmenlere yönelik kurtarma faaliyetlerine katılan bazı STK'lar ile Libyalı insan tacirleri arasında doğrudan temas olduğuna dair delillere ulaştıklarını bildirmesi üzerine bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Katanyalı savcıların bu tür suçlamaları, göçmen çocukların, kadınların ve erkeklerin hayatını riske atan, güvensizlik ortamı oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.



İnsan tacirleri ya da göçmenleri taşıyan teknelerle herhangi bir bağlantıları olmadığını vurgulayan Save the Children, faaliyetlerinin yasal olduğuna ve tüm para akışının şeffaflıkla gerçekleştirildiğine işaret etti.



Vakıf, savcılara bu konuda delil sunma çağrısında bulundu.



Başsavcı Zuccaro, pazar günü La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde, göçmenlere yönelik kurtarma faaliyetlerine katılan bazı sivil toplum kuruluşlarıyla Libyalı insan tacirleri arasında doğrudan temas olduğuna dair delillere ulaştıklarını belirtmişti.



Elde ettikleri verileri yasal sürece nasıl dahil edeceklerini henüz tam olarak bilemediklerini aktaran Carmelo Zuccaro, Libyalı insan tacirlerinin yola çıkmak üzereyken uydu telefonlarıyla bazı STK'lara ait gemileri uyardığını, bu gemilerin de göçmenlerin geleceği rotada aydınlatma yaptığını ifade etmişti.



Roma'daki Sahil Güvenlik Komutanlığının koordine ettiği bölgedeki kurtarma operasyonlarında yaklaşık 10 STK'nın özel gemisi görev alıyor.