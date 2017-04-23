Akdeniz'de Göçmen Kurtarma Faaliyetlerine Katılan Stk'lara Yönelik Şüphe

Akdeniz'deki göçmen kurtarma faaliyetlerine katılan bazı sivil toplum kuruluşlarının, Libyalı insan tacirleriyle doğrudan irtibat halinde olduğuna dair delillere ulaşıldığı ifade edildi.



Katanya kenti Başsavcısı Carmelo Zuccaro, La Stampa gazetesine yaptığı açıklamada, Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde göçmenlere yönelik kurtarma faaliyetlerine katılan bazı sivil toplum kuruluşlarıyla Libyalı göçmen kaçakçıları arasında doğrudan temas olduğuna dair delillere ulaştıklarını bildirdi.



Elde ettikleri bu verileri yasal sürece nasıl dahil edeceklerini henüz tam olarak bilemediklerini aktaran Zuccaro, Libyalı insan kaçakçılarının yola çıkmak üzereyken uydu telefonlarıyla bazı STK'lara ait gemileri uyardığını, bu gemilerin de göçmenlerin geleceği rotada aydınlatma yaptığını ifade etti.



Roma'daki Sahil Güvenlik Komutanlığının koordine ettiği söz konusu bölgedeki kurtarma operasyonlarında, yaklaşık 10 sivil toplum kuruluşunun özel gemisi görev alıyor.



"Göçmen olayının ardında ayrı bir iş olduğunu görmeyenler iki yüzlüdür"



Bu arada ana muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin önde gelen isimlerinden ve Temsilciler Meclisi Başkanvekili Luigi Di Maio, kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının suçluları İtalya'ya taşıdığını öne sürdü.



Di Maio, "Göçmen olayının ardında ayrı bir iş olduğunu görmeyenler iki yüzlüdür." ifadelerini kullandı.



Başbakan Paolo Gentiloni, söz konusu şüphelere dair önceki gün yaptığı açıklamada, STK'ların denizde zor durumdaki göçmenlerin hayatlarını kurtarmadaki tavrını övmüş ancak savcılık soruşturmasında başka şeylerin ortaya çıkması durumunda hikayenin farklı şekilde gelişebileceğini dile getirmişti.