Akdeniz'de Düşen Mısır Yolcu Uçağı

Mısır Hava Yollarına ait yolcu uçağının mayıs ayında Akdeniz'e düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mısırlı yolculara ait parçalanmış cesetlerin yakınlarına teslim edildiği bildirildi.



Uçağın düşmesine ilişkin oluşturulan soruşturma komitesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başsavcı Nebil Sadık'ın talimatı üzerine, Paris-Kahire seferini yaparken 19 Mayıs'ta Akdeniz'e düşen Mısır Hava Yollarına ait MSR 804 Airbus A320 tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden 40 Mısırlıya ait parçalanmış cesetler ailelerine teslim edildi.



Kaynaklar, yabancı yolculara ait parçalanmış cesetlerin teslimine ise cuma günü başlanacağı bilgisini verdi.



Başsavcı Sadık, daha önce, hayatını kaybeden yolculara ait parçalanmış cesetlerin yakınlarına teslim edilmesi ve kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu yolcular için büyükelçiliklerle koordinasyon içinde çalışılması yönünde talimat vermişti.



Mısır Hava Yollarına ait MSR 804 sefer sayılı, Airbus A320 tipi yolcu uçağının, Paris-Kahire seferini yaparken 19 Mayıs'ta Akdeniz'e düşmesinin ardından kurulan soruşturma komitesi, geçen perşembe kazada hayatını kaybeden bazı yolcuların vücutlarında patlayıcı madde izine rastlandığını açıklamıştı.



Üçü çocuk 56 yolcu ile 7'si uçuş görevlisi 10 mürettebatın bulunduğu uçakta, 40 Mısırlı, 15 Fransız ve 2 Iraklının yanı sıra 1'er İngiltere, Belçika, Kuveyt, Suudi Arabistan, Sudan, Çad, Portekiz, Cezayir ve Kanada vatandaşının olduğu belirtilmişti.