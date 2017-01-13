Akdeniz'de Dere Yatakları Temizleniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sel felaketinin yarattığı tahribatın izlerini temizliyor. Özellikle örtü altı üretim yapılan bölgelerdeki dere yataklarını temizleyen ekipler, olası bir su baskınına karşı da çamur birikmesiyle daralan yataklarda genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.



Mersin'de 29 Aralık 2016 günü yaşanan sel felaketinin yarattığı tahribat, kamu kurumlarının işbirliği ve koordinasyonuyla temizlenmeye devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa olarak örtü altı sebze meyve üretimi yapan çiftçilerin sel nedeniyle oluşan sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor. Sel sularının çekilmesinin hemen ardından çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı bölgesinde dere yatakların ve tarımsal sulama kanallarının temizliğini gerçekleştirmişti. Benzer çalışmalarını son olarak Yenitaşkent bölgesinde yoğunlaştıran ekipler, DSİ Bölge Müdürlüğü ile de işbirliği yapıyor. Çalışmalar çerçevesinde sel sularının taşıdığı ve dere yataklarında daralmaya neden olan balçık zeminler, iş makineleri yardımıyla derinleştirilip genişletiliyor. Dere yatakları böylece olası yeni bir taşkına karşı hazır hale getiriliyor. Yine sel sularının sürüklediği atıklar da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.



Çalışmaları yürüten Akdeniz Belediyesi ve DSİ yetkilileri, taşkınlardan en az hasarla kurtulabilmeleri için çiftçilere bir dizi uyarıda bulundu. Tarımsal ürün atıklarının ve kullanım ömrünü tamamlamış sera malzemelerinin zaman zaman dere yataklarına ve yakınlarına bırakıldığını ifade eden yetkililer, bu tür atıkların derelerin yatak kapasitelerini azalttığına ve taşkın riskini büyük ölçüde arttırdığına işaret ettiler. Yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mersin'de yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden birinin Akdeniz olduğunu dile getirdi. Bölgede sel felaketinin izlerinin silinmesi için devletin tüm kurumlarının koordineli bir biçimde mesai harcadığına dikkat çeken Aktaş, "Her kurum kendi yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yaşanan tahribatın izlerini silmeye gayret gösteriyor. Biz de Akdeniz Belediyesi olarak bölgemizde sıkıntı yaşanan alanlarda ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşanan yoğun yağışın yarattığı taşkınlardan korunmak için dere yataklarını DSİ ekipleriyle birlikte temizliyoruz. Vatandaşlarımız, yapılan çalışmalara ilişkin her türlü dilek ve şikayetlerini teknik hizmet birimlerimizin 238 79 54 ve 238 79 55 numaralı telefonlarına iletebilirler" dedi. - MERSİN