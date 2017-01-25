ATİNA (AA) – Akdeniz'de Girit Adası'nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 20.50'de meydana gelen depremin merkez üssünün Girit'in doğusunda yer alan Sitia bölgesi açıkları olduğu belirtildi.
Girit Adası'nın neredeyse tamamında hissedildiği bildirilen depremde, ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.
Akdeniz'de 5,4 Büyüklüğünde Deprem
ATİNA (AA) – Akdeniz'de Girit Adası'nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ATİNA (AA) – Akdeniz'de Girit Adası'nın doğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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