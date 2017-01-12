Akdeniz'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Kaş İlçesi ile Muğla Seydikemer İlçesi açıkları olan deprem, saat 18.14'te meydana geldi. Yerin 44.5 kilometre derinliğindeki deprem, Kaş ve Seydikemer'de de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. - Antalya