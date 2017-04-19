Akdeniz Belediyesinden Şeffaf Belediyecilik Uygulaması

Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında, Mersin'in Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın göreve gelmesinin ardından, belediyenin gelir ve giderleri, belediye binası önünde elektronik panoda ilan edilmeye başlandı.



Akdeniz Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şeffaf belediyecilik örneği gösterilerek, gelir gider tablosu, vatandaşların görmesi için bu ayın başından beri belediye binası önündeki panoda ilan ediliyor.



Tablo sayesinde vatandaşlar, Akdeniz Belediyesinin gelir ve gider kalemlerini ayrıntılı görme imkanına kavuştu.



Aktaş, Akdeniz Belediyesinin borçlu bir belediye olduğunu vurgulayarak, az gelirleri bulunduğunu, personel giderlerinin ise önemli bir yer tuttuğunu belirtti.



Bu nedenle yatırıma oldukça az bir kaynak ayırabildiklerini bildiren Aktaş, "Bu tabloyu vatandaşlarımızın görmesini istiyorum. Amacımız alacağımız tedbirler ile oluşturacağımız kaynaklar ile borcu azaltmak ve yatırıma daha çok kaynak yaratmak. Çalışma arkadaşlarımla Akdeniz Belediyesini taşıyacağımız noktayı adım adım kamuoyu ile paylaşacağız." ifadesini kullandı.



Akdeniz Belediyesinin 1 Ocak-7 Nisan tarihlerindeki gelir ve gider tablosu şöyle:



Gelirler:



Vergi gelirleri: 5 milyon 551 bin 501



İller Bankası payı: 15 milyon 617 bin 531



Kira ve hizmet gelirleri: 753 bin 329



Diğer gelirler: 726 bin 106



Toplam gelir: 22 milyon 648 bin 467



Giderler:



Personel giderleri: 7 milyon 211 bin 788



Temizlik işleri, park bahçeler, fen işleri ve özel güvenlik: 10 milyon 913 bin 307



Yatırım giderleri: 546 bin 693



Diğer giderler: 3 milyon 919 bin 369





Toplam gider: 22 milyon 591 bin 157