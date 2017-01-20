Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından her yıl verilen "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2016" başvuruları başladı.



20'ncisi gerçekleştirilecek törende ödüller, Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra bilim hizmet, bilim hizmet teşvik ve özel ödül kategorilerinde, bir önceki yıl için de çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilecek.



AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Can Ertekin, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolunun iyiyi ödüllendirmek olduğunu söyledi.



Bugüne kadar Türkiye ölçeğinde 31 ödül, Antalya ölçeğinde 38 ödül, Akdeniz Üniversitesi ölçeğinde 22 ödül, 14 Özel Ödül, 25 Bilim Hizmet Ödülü ve 2 Bilim Teşvik Ödülü olmak üzere toplam 132 ödülün verildiğini ifade eden Ertekin, "Gelin katkılarınızla iyi örnekleri ön plana çıkararak çevre değerlerimize sahip çıkalım. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2016 için örnek adaylar önerelim." dedi.



Ertekin, başvuru süresinin 10 Mart'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.