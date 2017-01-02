Akdemir: "Amaçlarına Ulaşamayacaklar"

İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör olayıyla ilgili açıklama yapan Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'nin böyle acı olaylar karşısında kenetlenmesi gerektiğini belirten Akdemir, "Biz millet olarak birlik beraberlik kardeşlik içerisinde birbirimize kenetlenerek bayrağımıza sahip çıkacağız. Hedeflerimize gölge düşürmeye çalışan hainler kudurmuş bir it gibi saldırmaktadır. Ama hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar" ifadelerini kullandı. - MALATYA