Akdamar Adası Kışında Bir Güzel

Van'da yerli ile yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden Akdamar Adası, kış mevsiminde de bir başka güzel.



Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, kilisesi ve doğal yapısı nedeniyle bölgenin en önemli turizm değerleri arasında yer alıyor. Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan, Van'a 45 kilometre uzaklıktaki ada, her mevsim görülmeye değer bir güzellik sunuyor. Gevaş sahilinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan adadaki Ermeni Kralı 1. Gagik tarafından M.S 915-921 yılları arasında dört yapraklı yonca biçimli haç planı şeklinde inşa edilen kilise de inanç turizmi açısından önem taşıyor. Her mevsim büyüleyici güzelliği ile ilgi çeken Akdamar Adası, kar yağışının ardından yine eşsiz bir görünüm kazandı. Ada, kış mevsiminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Adaya gelen Güney Koreli Jae Hyeok isimli turist, yaklaşık bir yıldır İstanbul'da kaldığını, geçen yıl arkadaşının buraya gelerek buraların çok güzel olduğunu kendisine söylemesi üzerine buraya geldiğini söyledi. Hyeok, "Adayı ve kiliseyi görmeye geldim, çok güzel. Hava da çok güzel. İlk defa buraya geldim çok güzel, bir daha geleceğim" dedi. - VAN