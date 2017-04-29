Akdağmadeni'ne Yeni Jandarma Karakolu Binası

1972 yılından itibaren Akdağmadeni ilçe merkezinde bulunan ilçe jandarma karakolu binasının kaldırılması için çalışmalara başlayan Akdağmadeni Belediyesi, 45 yıllık sorunu çözdü.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan'ın gayretleri neticesinde çarşı merkezinden kaldırılacak olan ilçe jandarma karakolu, hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte yeni yerine taşınacak.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, "45 yıldır yerinden dolayı tartışmalara konu olan bu süre zarfında ilçemize hizmet etmiş ve fiziki olarak görevini tamamlayan ilçe jandarma karakolu binasının çarşı merkezinden kaldırılması için çalışmalarımız başladı" dedi.



İlçe jandarma karakolu binasının fiziki açıdan artık ihtiyaçları karşılayamadığını da söyleyen Daştan, "Çarşı merkezinde bulunduğu için trafik sorunu yaşatan ilçe jandarma karakolu için Yeni Devlet Hastanesi altında bulunan belediyemize ait 12 bin metre kare arsayı Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığına bedelsiz olarak tahsis etmiş bulunmaktayız. 25 Mayıs'ta ihalesi yapılacak olan Akdağmadeni İlçe Jandarma Karakolu hizmet binası, yapımı tamamlandıktan sonra çarşı merkezinde bulunan karakol yeni yerine taşınacak. Böylelikle 45 yıllık bir sorunu daha ilçemizin gündeminden sileceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT