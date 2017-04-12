Akdağmadeni'nde 'Hayatı Sev, Engellileri Tanı' Programı Düzenlendi

Akdağmadeni Engelliler Derneği tarafından 'Hayatı Sev, Engellileri Tanı Programı' düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda 25 tekerlekli sandalye 10 akülü araba, yürüteç, hasta bezi gibi araç gerçekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Programa katılan Yozgat AK Parti Milletvekili Abdulkadir Akgül,"Engelli kardeşlerimize yardımcı olup onların topluma hizmet edebilmeleri için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.



Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ise,"Engelli kardeşlerimiz bizim için çok önemli. Onlara acımak değil yardım etmek, iş konusunda yardımcı olmak gerekmektedir. Onların dertlerine çare aramak için her zaman elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz onlara acımayacağız, yardımcı olacağız" diye konuştu.



Program İlk Öykü Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin gösterisi ile sona erdi. - YOZGAT