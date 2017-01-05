Akdağmadeni Jeotermal Enerji İshale Hattı İhalesi Yapılacak

Akdağmadeni ilçesi Karadikmen köyünde çıkartılan jeotermal suyun ilçeye getirilmesi için 18 Ocak'ta Ankara'da ihale yapılacak.



Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye öz kaynakları kullanılarak Karadikmen köyünde çıkartılan jenotermal enerjinin 360 bin dolara işletim hakkının satın alındığını söyledi.



Çıkartılan suyun 50 derece ve saniyede 100 litre debiye sahip olduğunu ifade eden Başkan Daştan, "Belediye olarak köyde 24 bin 500 dekar alanda su arama yetkisine sahibiz. Jeotermal suyun ilçemize kazandırılması için isale hattı yapımı ihalesi İller Bankası tarafından 18 Ocak'ta Ankara da yapılacak." diye konuştu.



Akdağmadeni'nin turizm kenti olma yolunda emin adımlar atarak ilerlediğini belirten Daştan, "Termal suyum 8 bin 200 yatak kapasiteli tesislerini su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve seracılık faaliyetlerinde kullanılabilecek." ifadelerini kullandı.



Sıcak suyun 2018 yılında ilçeye getirileceğini dile getiren Daştan, şunları kaydetti:



"İlçemizin sadece bugününü değil 45-50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Tarih, doğa, kültür, insan ve mekan boyutunda sürekli gelişen bir Akdağmadeni oluşturma vizyonuyla yaptığımız planlamanın bir adımı olan jeotermal suyun ilçemize getirilmesi işini de böylelikle tamamlayacağız. İlçemize kuş uçumu 14 kilometre uzaklıkta bulunan jeotermal su için önümüzdeki günlerde İller Bankası tarafından isale hattı ihalesi yapılacak."