Akdağmadeni Belediyesinden Sosyal Alan Projesi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, yıkımı tamamlanan eski terminal binası yerine vatandaşların zaman geçireceği sosyal alan projesi hazırladıklarını söyledi.



Daştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan projeyi Akdağmadeni'ne kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"7 bin 800 metrekare inşaat alanı bulunan projenin ihalesini yapıp çalışmalara en kısa sürede başlayacağız." diyen Daştan, projenin oluşum aşamasında ilçe halkının görüş ve önerilerine önem verdiklerini vurguladı.



Daştan, şunları dile getirdi:



"Yeni terminalimizin hizmete başlamasıyla birlikte eski terminalimizi yıkmaya başladık. Hazırlanan projemizin 3 bin 600 metrekare kapalı alan, 4 bin 200 metrekare peyzaj alanı bulunuyor. İki kattan oluşan projemizin alt katında iş yerleri, vatandaşlarımızın yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış kafeterya, çocuk oyun alanları, yeşil alan ve dinlenme alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca yolcu taşımacılığı yapan minibüslerimiz için kapalı otopark bölümü bulunmaktadır."



Akdağmadeni'nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini kaydeden Daştan, "İlçemiz bu projelerle çağdaş ve modern şehir görünümüne büründü. 2017 yılının ikinci projesi olan eski terminal bölgesine yapacağımız Sosyal Alan Projesi'nin vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."