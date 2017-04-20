Akdağ: "Üniversite Hastanelerini Güçlü Sağlık Kuruluşları Haline Getirecek Yeni Model Üzerinde...
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katıldı.
Akdağ: "(Üniversite hastaneleri) Oraları birer güçlü sağlık kuruluşları haline getirecek yeni model üzerinde çalışıyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı'na bağlama anlamında değil."