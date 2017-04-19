Akdağ: "Türkiye, Sağlık Sistemi ve Sağlık Harcamaları Açısından Dünyanın Birinci Ligindeki Bir...
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katıldı.
Akdağ: "Türkiye, sağlık sistemi ve sağlık harcamaları açısından harcadığı para ile kıyaslandığında bugün dünyanın birinci ligindeki bir ülkedir. Ama, Allah nasip ederse, 2023'e giderken şampiyonluğa oynayacağız"