Akdağ: 'Buna Nasıl 'Kontrollü Darbe' Der Bir Insan'

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Sağlık Bakanı Akdağ: "(Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiası) Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği en kanlı darbe teşebbüslerinden birisi bu. Bu kadar kanlısına hiç şahit olmamıştık. Buna nasıl 'kontrollü darbe' der bir insan. Dikkat ederseniz, arkasından 'Şu şu ve bir de şu sebeple kontrollü darbe' falan demiyor. 'Bende bilgiler var, sonra onları açıklarım' diyor. Bu, insana, insanımıza, demokrasimize, milletimize saygısızlık, gerçekten şehitlerimize saygısızlık, gazilerimize saygısızlık."