Akdağ: "Bir Ülkenin Hükümet Etme Sistemi, Milletin Kararlarını Yansıtır Şekilde Olursa, O Ülke O...
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katıldı.
Akdağ: "Bir ülkenin hükümet etme sistemi ne kadar yalın, bürokrasiden uzak ve milletin kararlarını yansıtır şekilde olursa, o ülke o kadar yoluna hızlı devam edebilir"