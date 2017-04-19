Akdağ: "Bir Ülkenin Hükümet Etme Sistemi, Milletin Kararlarını Yansıtır Şekilde Olursa, O Ülke O...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?

Akdağ: 'Bir Ülkenin Hükümet Etme Sistemi, Milletin Kararlarını Yansıtır Şekilde Olursa, O Ülke O...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katıldı.

Akdağ: "Bir ülkenin hükümet etme sistemi ne kadar yalın, bürokrasiden uzak ve milletin kararlarını yansıtır şekilde olursa, o ülke o kadar yoluna hızlı devam edebilir"

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bürokrasi, Hükümet, Ankara, Sağlık, Yalın, Akdağ, Uzak, Bakan