Akdağ: 'Bir Ülkenin Hükümet Etme Sistemi, Milletin Kararlarını Yansıtır Şekilde Olursa, O Ülke O...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ensar Vakfı Ankara Şubesince Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Sağlıkta Dönüşümün İkinci Aşaması Neler Getirecek?" konulu toplantıya katıldı.



Akdağ: "Bir ülkenin hükümet etme sistemi ne kadar yalın, bürokrasiden uzak ve milletin kararlarını yansıtır şekilde olursa, o ülke o kadar yoluna hızlı devam edebilir"