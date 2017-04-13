Akdağ, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



Akdağ, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.



Akdağ'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.