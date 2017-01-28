Akciğerindeki Raptiye Operasyonla Çıkarıldı

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine öksürük şikayetiyle giden 17 yaşındaki genç kızın akciğerinde uzun süredir bulunduğu tahmin edilen paslanmış raptiye, başarılı bir operasyonla çıkartıldı.



İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen göğüs cerrahisi uzmanı Şaban Ünsal, 17 yaşındaki Kerime Özen'in kendilerine geçmeyen kronik öksürük şikayetiyle başvurduğunu, yapılan tetkiklerinde akciğerinde bir raptiye olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.



Ameliyat yapılmadan önce "bronkoskopi" yöntemiyle yabancı cismi çıkarmaya çalıştıklarını belirten Ünsal, ancak bu yöntemin yeterli gelmediğini ve raptiyeye ulaşamayınca ameliyat kararı verdiklerini aktardı.



Ünsal, ameliyatta göğüs içerisinde akciğerin yabancı cisimden dolayı tahrip olduğunu ve bunun geri dönüşümü bulunmadığı için organın bir kısmının alınmak zorunda kalındığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Çıkardığımız raptiyenin paslı olmasından dolayı akciğerde tahribat yaratacak kadar uzun bir süre kaldığını tahmin ediyoruz. Hastamız şu anda gayet iyi, birkaç gün daha hastanemizde kontrol altında kalacak ve sonrasında taburcu edeceğiz. Bu vaka örneğinde görüldüğü gibi özellikle çocuklarda inatçı ve uzun süre geçmeyen öksürükler bir yabancı cisim habercisi olabilir, halkımız bu konuda dikkatli olmalı ve uzun süren öksürük durumunda bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalılar."



Kerime Özen'in ailesi de kızlarının raptiyeyi ne zaman yuttuğunu bilmediklerini, ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ettiklerini belirtti.