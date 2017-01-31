Akciğer Hastası Kar Ambulansı ile Kurtarıldı

Rize'de kar dolayısıyla yolu kapanan köyde rahatsızlanan Selim Demirel, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla hastaneye götürüldü.



Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyünde yaşayan akciğer hastası 75 yaşındaki Demirel, evinde aniden rahatsızlandı. Demirel'in yakınları, cep telefonu ile ulaştıkları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi yetkilileri, hastaya ulaşmak için paletli ambulans ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) görevlendirdi. Köy merkezine kadar Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne ait arazi tipi araçla ulaşan ekipler, Demirel'in evine kadar olan 20 kilometrelik yolu kar paletli ambulansla aşmaya çalıştı.



Ekipler, Demirel'in evinin önünün karla kaplı olması nedeniyle hastaya ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine ekipler kürek yardımıyla evin önünü karlardan temizleyerek Demirel'e ulaşmaya çalıştı. UMKE ekipleri tarafından evinde ilk müdahalesi yapılan Demirel, köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kar paletli ambulansa taşındı.



Buradaki müdahalenin ardından, ilçe merkezinde hazır bekletilen ambulansa ulaştırılan Demirel, sevk edildiği Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



"Tüm personellerimizle seferber olmuş durumdayız"



Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, kar yağışının iki günden beri etkili olduğunu belirterek, "Karın hastalarımızı mağdur etmemesi için tüm gücümüzle ve tüm personellerimizle seferber olmuş durumdayız. Gece gündüz 24 saat durmadan çalışıyoruz. Öncelikli olarak acil ve mahsur kalan hastalara ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Ekiplere teşekkür eden köy muhtarı İhsan Kaynak, "Bugün yağan yoğun kar yüzünden köy yollarımız kapandı. Yaşlı amcamız da rahatsızlanması üzerine bizi arayarak yardım istedi. Biz de bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedik. Allah devletimizden razı olsun. Yol kapalı olmasına rağmen kar paletli ambulansla onca yolu gelerek hastamıza ulaştılar. Burada da ilk müdahalesini yaptılar. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.