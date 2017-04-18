Akçay Deresi'nde Islah Çalışması Başlatıldı
Seydişehir ilçesinde, Akçay Deresi 2. kısım taşkın önleme ıslah çalışmaları başlatıldı.
Seydişehir ilçesinde, Akçay Deresi 2. kısım taşkın önleme ıslah çalışmaları başlatıldı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, ıslah çalışmalarıyla dere yatağının 3 bin 850 metrelik kısımının genişletilerek, daha güvenli hale getirileceğini belirtti.
Çalışmalarda dere yatağının genişletileceği ve derenin her iki tarafına taş duvar örüleceğini kaydeden Tutal, "Dere üzerinde ayrıca 2 köprü ve korkuluk yapılacak ve su taşkınlarına yönelik koruma sağlanacak. Çalışmalar kapsamında dere, kanalizasyon atıklarından arındırılıp, kötü görünümden kurtulacak. Bunu da 300 günde tamamlayacağız."