Akçay Deresi'nde Islah Çalışması Başlatıldı

Seydişehir ilçesinde, Akçay Deresi 2. kısım taşkın önleme ıslah çalışmaları başlatıldı.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, ıslah çalışmalarıyla dere yatağının 3 bin 850 metrelik kısımının genişletilerek, daha güvenli hale getirileceğini belirtti.



Çalışmalarda dere yatağının genişletileceği ve derenin her iki tarafına taş duvar örüleceğini kaydeden Tutal, "Dere üzerinde ayrıca 2 köprü ve korkuluk yapılacak ve su taşkınlarına yönelik koruma sağlanacak. Çalışmalar kapsamında dere, kanalizasyon atıklarından arındırılıp, kötü görünümden kurtulacak. Bunu da 300 günde tamamlayacağız."