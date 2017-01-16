Akçatepe Tesisleri Yolu Asfaltlandı

Akçaabat Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Akçatepe Tesisleri'ne giden yolun, büyükşehir belediyesince asfaltlandığı bildirildi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.



Bu çalışmalar kapsamında kentte turizmin daha da gelişmesi adına turizm bölgelerine önem verildiği ifade edilen açıklamada, Akçaabat Belediyesi tarafından yöre turizmine kazandırılan Akçatepe Tesisleri yolunun da asfaltlandığı kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, Of ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde de 1 kilometrelik yol asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.