Akçaray Tramvay Araçlarının Altıncısı da Teslim Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray projesi kapsamında tramvay araçlarının altıncısı da raylara indirdi.



Akçaray projesinde kullanılacak altıncı araç karayolu ile Kocaeli'ne getirildi. Bursa'da üretimi yapılan tramvay aracı Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanında bulunan alanda raylara indirildi. Bursa'da bulunan fabrikada testleri tamamlanan aracın ray uyumluluk testleri yapıldıktan sonra tamamen teslim alınacak. Proje çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 adet tramvay aracı alınacak. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip olacak. - KOCAELİ