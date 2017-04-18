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Akçaray'da Beşinci Araç da Raylara İndirildi
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Akçaray'da Beşinci Araç da Raylara İndirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akçaray tramvay projesinde beşinci araç raylara indirildi.

Akçaray'da Beşinci Araç da Raylara İndirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Akçaray tramvay projesinde beşinci araç raylara indirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına hızla devam eden Akçaray projesi kapsamında tramvay araçları Kocaeli'ye gelmeye devam ediyor. Daha önce dört aracın gelmesinin ardından beşinci tramvay aracı da Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından teslim alındı. Bursa'da üretimi gerçekleştirilen tramvay araçlarının beşincisi karayolu ile Kocaeli'ye geldi. Beşinci tramvay aracı Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yanında bulunan alanda raylara indirildi. Bursa'da bulunan fabrikada testleri tamamlanan aracın ray uyumluluk testleri yapıldıktan sonra tamamen teslim alınacak. Proje kapsamında bir yandan tramvay araçları teslim alınırken diğer yandan da gerekli testler uygulanıyor.

Tramvay hattında elektrik testleri yapılarak olası sorunlar gözlemleniyor. Diğer yandan da tramvayların ray uyumluluk testleri gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde Büyükşehir tarafından 12 adet tramvay aracı alınacak. 5 modül halinde olan bir araç 33 metre uzunluğunda ve 294 yolcu kapasitesine sahip olacak. - KOCAELİ

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Bursa, Fabrika