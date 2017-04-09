Akçapınar'a Sezonun İlk Leylekleri Geldi

MUĞLA'nın cennet köşelerinden Ula İlçesi'ne bağlı kırsal Akçapınar Mahallesi'ne sezonun ilk leylekleri geldi.



Leylekler, hava sıcaklıklarının erken yükselmesi nedeniyle kırsal Akçapınar Mahallesi'ne beklenenden erken geldi. Leylekler, evlerin çatıları ile telefon ve elektrik direklerinin tepesindeki yapay yuvalarını, taşıyıp getirdikleri ot ve samanlarla yumurtlamaya hazır hale getirdi. Geçen yıldan kalan yuvalarını çevreden topladıkları çalı çırpılarla onaran leylekler, yörede başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 5 ay köyde kalan leyleklerin büyük bir özen ve dikkat ile bir hafta içerisinde yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yatacaklarını belirten tur rehberi 55 yaşındaki Veysel Uyanık, yörede baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin Mısır'dan geldiğini ve birkaç hafta içerisinde sayılarının 200'ü bulduğunu söyledi. Uyanık şöyle dedi:



"Leylekler uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar erken geldi. Cennet Gökova'ya gelen leylekler yöreye büyük renk ve hareketlilik getiriyor. Bu nedenle koruma altına alınan 80 yuvanın bulunduğu mahallede yaklaşık 5 ay konaklayan leylekler yavrularını büyüttükten sonra onlarla birlikte tekrar göç ediyorlar. Gökova'nın bu mevsimdeki iklim yapısı, yörenin yiyecek açısından sulak ve zengin oluşu, bitki ve canlı türlerinin bolluğu nedeniyle mahalle leylek cennetine dönüştü. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de, leylekleri görmek için Nisan ayının ortalarından itibaren buraya akın ediyor."



- Muğla