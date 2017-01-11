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Akçakoca MHP'de Yönetim Kurulu İstifa Etti

Akçakoca MHP'de Yönetim Kurulu İstifa Etti

Akçakoca MHP İlçe Başkanı Tacettin Akman, 15 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Akçakoca MHP'de Yönetim Kurulu İstifa Etti

Akçakoca MHP İlçe Başkanı Tacettin Akman, 15 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı.

Akman'ın yaptığı açıklamada, "Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişiklik taslağının içerik olarak ülkücü düşünceye uygun olmadığını düşünmekteyiz. Hem tabandan aldığımız tepki, hem de kendi içimize sindiremediğimiz için oy birliğiyle istifa kararı aldık. Eski genel başkan yardımcımız Sayın Atilla Kaya'nın kamuoyunca bilinen mektubunun tamamının arkasında olduğumuzu saygıyla duyururuz. Ayrıca oy kullanan milletvekillerimizin bir kez daha düşünmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

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