Akçakoca'da Yoğun Kar Yağışı

Akçakoca'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.



Akçakoca'da dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla bazı köy yollarında ulaşımda zorluk yaşanırken, Kaymakamlık, 3 kepçe, bir greyder ve kar bıçaklı kamyonla kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda köy yollarının kapalı olmadığını ancak sıkıntılı olan köy yollarında çalışmalara devam edildiğini söyledi.



Ekiplerin köy yollarının kapanmaması için aralıksız mücadele ettiğini belirten Öztürk, "Kurukavak, Küpler, Aktaş gibi yüksek köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle ekiplerin yolların kapanmaması için mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Düzce yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle tır, kamyon gibi araçlara kısa süreli ulaşımına ara verildi. Kara yolları ekipleri çalışmalarına tamamladıktan sonra bu araçların geçişine izin verilecektir." dedi.