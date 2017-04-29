Akçakoca'da Yapımı Devam Eden Parkta Yok Yok

Akçakoca kent mimarisi ve dokusunun modern bir anlayışla ele alındığı, sosyal olanakları ve ayrıcalıklı yaşam alanlarıyla kente birçok ilki getiren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, mega projelerinden biri olan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı çalışmalarına son hızla devam edildiğini belirtti.



Akçakoca'da 52 dönümlük alana inşa edilen, sadece Akçakocalıların değil bölge halkının ve gelen misafirlerin de çok keyif alacağı uğrak yerlerinden biri olacak olan parkta çok amaçlı salonları içinde barındıran kale restoran, 750 kişilik amfi tiyatro, üç büyük çocuk parkı, bisiklet yolları, iki basketbol ve iki voleybol sahası çok sayıda pergola estetik geçiş köprüleri ve yürüyüş yolları kafeteryalar yer alacaktır. Bu proje tamamlandığında vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yeni buluşma adresi olacak.



Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 2016 yılında çalışmalarına başlanan Değirmenağzı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı projesinin kentin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ve hızla sürdürülen çalışmaların 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. - DÜZCE